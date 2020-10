Rica em fibras, açúcares, ácidos orgânicos, vitaminas como a A, a B, a C, a E e a K e minerais como o potássio, o magnésio e o ferro, a amora silvestre consome-se, sobretudo, entre julho e agosto no seu estado natural e, depois, congelada nos restantes meses do ano. Este fruto do bosque, que em muitas zonas do país ainda cresce de forma completamente selvagem, pode ser utilizado na preparação de doces e de compotas, de bolos, de tortas e de tartes, de bebidas e até de gelados e de sorvetes.

A nível medicinal, a amora silvestre é um dos mais poderosos antioxidantes, sendo por isso muito utilizada na luta contra o cancro. Este fruto tem ainda uma capacidade diurética reconhecida. Para além de regular o trânsito intestinal, quando integrado num regime alimentar saudável e equilibrado complementado com a prática desportiva semanal, também favorece a perda de peso. É ainda um alimento natural com propriedades anti-inflamatórias que reforça o sistema imunitário. Também lhe são apontadas propriedades antibacterianas. Ingerir duas chávenas de chá de amora por dia alivia as dores menstruais. Historicamente, as plantas deste género existem há mais de 24 milhões de anos. As suas vantagens não se esgotam, no entanto, aqui. A amora silvestre também é utilizada no fabrico de móveis para a produção de folheado de amora silvestre. Um desenho da amora silvestre do famoso pintor, inventor e botânico italiano Leonardo da Vinci, realizado entre 1508 e 1510, é considerado um dos melhores e mais completos estudos botânicos do autor.