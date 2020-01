O figo-da-índia, um fruto diurético, consome-se, por regra, fresco, mas também como fruto seco, em sumos naturais e até em bebidas alcoólicas. Também é utilizado para extração de corantes, sobretudo quando o interior é vermelho. No Brasil, um dos países onde é muito consumido, a planta que lhe dá origem é aproveitada como forragem para depois se alimentar o gado. Trazida para a Europa por descobridores espanhóis, adaptou-se à zona mediterrânica.

O consumo desta planta começou há cerca de 9.000 anos, garantem especialistas. No Algarve e no Alentejo, onde existe muito, os catos de onde nascem crescem selvagens há séculos. Em tempos idos, serviam mesmo para delimitar as propriedades e até para alimentar os porcos criados naquela região. As cabras e ovelhas deliciam-se com as suas folhas. No entanto, com o avançar dos anos, esta planta tem sido, tal como o seu fruto, ignorada por muitos portugueses.