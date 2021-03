À semelhança do Natal, a Páscoa é uma das alturas mais críticas do ano para quem engorda facilmente. Por causa dos folares, das amêndoas, da aletria e dos coelhos e ovos de chocolate, é também uma das alturas de maiores tentações para os que andam a tentar perder peso. Como daqui até ao verão vai apenas um (pequeno) passo, estas são algumas das recomendações que deve seguir nesta altura mas também em todas as outras para não fazer disparar os ponteiros da balança.