Durante anos, tentou-se provar a eficácia de dietas adelgaçantes baseadas nos famosos testes de incompatibilidade de alimentos, até se chegar à conclusão que os que causam mais alergias são os laticínios de origem animal, as farinhas refinadas e os fermentos. É em torno desta premissa que gira esta dieta, que incide na ingestão de carne, de peixe, de ovos, de legumes e de frutas e que tenta evitar os muitos problemas de digestão causados por incompatibilidades alimentares.

O que precisa de saber antes de fazer esta dieta

Há alimentos que estão, desde logo, proibidos. Açúcar, álcool e café são alguns exemplos de alimentos que deve evitar nesta dieta. Também é recomendável que evite, na medida do possível, tomar antibióticos e cozinhar a altas temperaturas. As mais-valias desta dieta são muitas. Para além dos benefícios para a linha, perde-se peso evitando a flacidez muscular e combatem-se problemas como as cefaleias, o cansaço generalizado e a prisão de ventre.