Pode até estar decidido a perder alguns quilos, mas isso não tem de se tornar uma obsessão, muito pelo contrário. Não coloque metas que dificilmente irá atingir devido à sua constituição, idade, estatura e/ou estilo de vida. Emagreça sem ter que passar por um verdadeiro calvário e, depois, lembre-se que o mais importante é manter o peso que alcançou. Se cumprir à regra estas sete recomendações de especialistas, será seguramente (muito) bem sucedido nesta tarefa.

1. Eleja a dieta que vai seguir

Uma dieta demasiado hipocalórica reduz o metabolismo basal. Se consumirmos poucas calorias, o corpo fica em alerta e armazena energia. Acomoda-se à quantidade de calorias que está receber e (re)aprende a gastar menos calorias, o que pode comprometer os resultados que pretende atingir. O melhor é reduzir a quantidade de alimentos que ingere, cortar na gordura, nos açúcares e nos hidratos, sem fazer mudanças drásticas nem passar do oitenta para o oito.

2. Comece a fazer exercício

Fechar a boca é meio caminho andado para perder peso mas, por si só, isso pode não ser suficiente. Para potenciar os resultados da dieta que vier a seguir, deve praticar exercício físico com regularidade. Se não gosta de ginásios, ande a pé ou corra. Ter mais massa muscular equivale a um metabolismo mais rápido e se tem mais músculos vai reduzir a gordura corporal. É por esta razão que uma pessoa com mais músculos pode comer mais sem engordar.

3. Substitua a balança pelo espelho

O peso nem sempre é o melhor indicador para aferir se estamos a conseguir emagrecer da forma como pretendemos e ambicionamos, pelo que substituir a balança pelo espelho é uma das técnicas de ajuda a que poderá recorrer. A gordura pesa bastante menos que o tecido muscular, mas é muito mais volumosa. Por esta razão, pode-se pesar muito e estar magro e vice-versa. Para saber se engordou ou emagreceu, observe-se ao espelho com olho crítico ou vista uns jeans que sabe como lhe devem assentar. Muito frequentemente, as pessoas que começam a fazer exercício afirmam que engordaram porque pesam mais mas, na realidade, ao contrário do que julgam, só ganharam massa muscular.

4. Centre-se em perdas generalizadas

A gordura das ancas e dos glúteos, devido a um processo químico, é mais difícil de reduzir do que a abdominal, sobretudo com o avançar da idade. Por isso, há muitas pessoas, mulheres sobretudo, que têm mais dificuldade em emagrecer nessas zonas, apesar de seguirem dietas muito restritivas. Não desanime, se for o caso, pois até as zonas mais rebeldes sucumbem a um programa de choque que combine uma boa dieta e exercício físico. É uma questão de tempo!