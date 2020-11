Desde sempre presente na natureza, a geleia real, um ingrediente muitas vezes menosprezado, é uma substância gelatinosa de cor esbranquiçada e gosto ligeiramente açucarado, segregada pelas abelhas obreiras, que a produzem a partir do mel, do néctar das flores e da água. Sabe-se, hoje, que é graças às propriedades nutritivas deste ingrediente, ainda desconhecidas de muitos, que a abelha-rainha tem um crescimento mais rápido e uma longevidade muito superior à do resto das abelhas.

Alimentada durante toda a sua vida com este produto, a rainha-mãe que existe em cada colmeia acompanha, ao longo da sua vida, que oscila em média entre quatro a cinco anos, entre 30 a 40 gerações de abelhas obreiras, que têm uma longevidade média de apenas 45 dias. Um pormenor que não passou despercebido aos cientistas mundiais. Mais do que um alimento completo, a geleia real é um autêntico elixir de saúde que oxigena o cérebro e combate os estados de debilidade e fadiga.

E, nas alturas do ano de muito frio, vento e chuva, com as típicas e habituais constipações e gripes dessas épocas, urge valorizar aspetos como uma boa alimentação, reforçada com os complementos nutricionais que se afigurem necessários, como é o caso deste ingrediente, uma vez que as propriedades nutritivas e energéticas desta substância são reconhecidas. A geleia real é um alimento único, capaz de fornecer 16 vitaminas, muitas delas com importante efeito antioxidante excelente para a memória e para o sistema nervoso. Para além disso, integra substâncias de atividade antibiótica e 18 aminoácidos, muitos deles essenciais.

Alguns deles não podem ser sintetizados pelo organismo e têm, por essa razão, que ser fornecidos pela alimentação ou por suplementos. Este ingrediente natural fornece ainda silício, potássio e fósforo, entre outros minerais. Diversos estudos científicos mundiais têm, ao longo dos anos, confirmado as propriedades nutritivas e energéticas desta substância natural, assinalando-a como a mais rica em elementos vitais para a saúde e como um poderoso reconstituinte do estado geral do organismo humano.

Disponíveis em ampolas e cápsulas, em farmácias e parafarmácias, os suplementos com geleia real garantem a dosagem certa, associada aos melhores ativos naturais. Nos últimos anos, notícias sobre a redução da população de abelhas alertaram para a necessidade de dinamização de atividades de prevenção e de proteção da espécie. "Quando as abelhas desaparecerem da face da terra, o homem tem apenas quatro anos de vida", alertou, várias vezes, o prestigiado físico alemão Albert Einstein.