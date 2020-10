Combate a depressão

Por ser rica em minerais, a castanha é indicada para fortalecer o cérebro e melhorar todas as funções intelectuais do ser humano reduzindo o risco de depressão.

O seu consumo excessivo torna-as indigestas, pelo que se recomenda não comer mais de quinze castanhas por dia.

Reduz o stress

As quantidades apreciáveis de vitamina B e fósforo sugerem que castanha ajuda a manter saudável o sistema nervoso. Está altamente recomendada a pessoas sujeitas a stress físico e psicológico.

Melhora o sono

O aminoácido triptofano presente na castanha ajuda a relaxar e a conciliar o sono com o dia a dia.

Promove a digestão fácil

São também uma grande fonte de fibra, permitindo a redução dos níveis de colesterol no sangue, bem como de ácidos gordos monoinsaturados que reduzem o mau colesterol (LDL) e aumentam os níveis do bom colesterol (HDL).

Combate a hipertensão

A ingestão de castanhas é recomendada a pessoas com hipertensão ou problemas cardíacos pela riqueza em potássio e pobreza em sódio. No entanto, a quantidade ingerida deve ser moderada e associada ao desgaste calórico de cada pessoa.

Purificam o organismo

As castanhas são ricas em vitamina A, B e E, cálcio, fósforo, ferro e contêm substâncias alcalinizantes que neutralizam o excesso de ácidos no sangue, facilitando a sua eliminação através da urina.

Favorecem o desenvolvimento do corpo

O fósforo é um mineral essencial, desempenhando um papel importante no desenvolvimento de ossos e dentes. Por outro lado, a sua riqueza em elementos importantes ao funcionamento do sistema nervoso central ajuda a reduzir as sensações de cansaço e esgotamento.

Apesar de saudáveis, provocam mal-estar intestinal

Apesar de serem muito saudáveis, a fermentação deste fruto no intestino pode causar desconforto intestinal, sobretudo quando ingerido cru, pelo que a sua ingestão deve ser moderada.