Emagreça depois do Natal. A dieta definitiva que lhe vai permitir perder peso

Se ganhou peso no Natal ou quer começar o novo ano em forma, aconselhamos-lhe uma dieta definitiva com os truques necessários para mantê-la até ao fim. O peso que tem excesso pode não se dever ao aumento de gordura, mas à retenção de líquidos. Para solucionar facto, siga a dieta que lhe sugerimos e acompanhe-a de sessões de pressoterapia para ativar a circulação. Estas são as fases do plano que deve adotar para atingir o seu objetivo:

1. Identifique o problema

Deve saber diferenciar o excesso de peso devido a uma alimentação incorrecta do aspeto acolchoado provocado pela retenção de líquidos. Ter o abdómen distendido, sentir as pernas cansadas e ter as pálpebras, lábios e mãos inchadas são sintomas claros deste problema.

2. Comece uma dieta

Para começar, elimine os alimentos muito salgados (facilitam a retenção de líquidos) e beba muita água. Quando não se bebe líquidos, o corpo retém-nos para cumprir a sua função depurativa. Por sua vez, se recebe água suficiente, eliminará a que sobra com mais facilidade.

- Nas compras

1. Planeie os menus de toda a semana e faça a lista depois de já ter comido.

2. Compre alimentos que tenham de ser cozinhados antes de consumidos.

- Na cozinha

1. Nunca deixe comida à vista.

2. Estabeleça um horário fixo para as refeições.

3. Tire dos armários ou do frigorífico apenas os alimentos de que vai necessitar.

3. Calcule as doses para que não haja sobras.

4. Cozinhe nos momentos em que não está com fome.

- À mesa

1. Sirva a comida já no prato. Não leve a travessa para a mesa.

2. Diminua a quantidade de comida usando talheres e pratos pequenos.

3. Pouse os talheres de vez em quando, para se obrigar a comer mais devagar.

4. Evite ficar sentada à mesa após o final da refeição.

O que deve fazer para comer menos

1. Faça cinco refeições por dia, sempre à mesma hora e sem saltar nenhuma.

2. Coma somente numa das divisões da casa.

3. Elimine as distrações (televisão e rádio) durante as refeições.

4. Aprenda a dizer não às tentações.

5. Coloque uma foto de quando estava mais magra à vista.

6. A água é sempre melhor que os refrigerantes, mesmo que sejam light. Os edulcorantes artificiais estimulam o apetite.

A ansiedade que condiciona a perda de peso

Fazer dieta é um processo que dá origem a ansiedade e emoções negativas que, por sua vez, conduzem à adopção de condutas pouco saudáveis, como comer mal e em excesso. Procure o apoio de especialistas que a ajudem a alcançar as suas metas e mantê-las, bem como a viver a vida de forma mais positiva. Sentir-se-à mais saudável e até mais bonito por dentro e por fora e estará mais são.

Alimentos que ajudam a evitar a acumulação de gordura quando consumidos com moderação:

1. Aipo, couve-flor, brócolos, abobrinha, funcho e hortaliças de folha verde.

2. Fruta, nomeadamente, ananás, papaia, melão, maçã, pera e cerejas. Pode substituir estas sugestões por outras frutas da época.

3. Proteína. A lista de recomendados inclui soja, peru e frango com pouco sal.

4. Leguminosas, sobretudo lentilhas.

5. Frutos secos, com especial atenção para as tâmaras e para as amêndoas sem sal.

6. Hidratos de carbono, como o arroz, o pão de centeio e o pão integral e as batatas cozidas.

7. Chá verde (reduz a gordura e o açúcar) e chá de cavalinha (é diurético e evita a perda de minerais).

O que fazer para não reter líquidos?

1. Beba dois litros de água por dia.

2. Coma cinco vezes por dia e eleja, preferencialmente, produtos frescos.

3. Evite as gorduras, fritos, produtos lácteos e açúcares refinados.

4. Pratique exercício regularmente. Pode começar por caminhar meia hora por dia a um ritmo ligeiro.

5. Não use roupa muito justa.

6. Não se deixe vencer pelo stresse.

7. Termine o duche com água fria nos tornozelos.

A dieta de uma semana que deve seguir

O plano para sete dias que lhe vai permitir emagrecer rapidamente:

Segunda-feira

Pequeno-almoço: Chá vermelho + 1 torrada de pão integral com fiambre de peru sem sal.

Lanche da manhã: Chá verde + 3 ou 4 tâmaras.

Almoço: Creme de legumes + 2 colheres de sopa de massa +1 bife de frango grelhado + infusão de alcaçuz e menta.

Lanche da tarde: 1 porção de queijo fresco + 1 fatia de pão de mistura ou 2 tostas sem sal.

Jantar: Sopa juliana + 100 g de peixe branco (ao vapor, cozido, na grelha ou no forno) com meia batata cozida e brócolos.

Terça-feira

Pequeno-almoço: Chá verde + 1 iogurte natural + 1 fatia de pão de mistura com 1 colher de chá de compota sem açúcar + 1 maçã.

Lanche da manhã: Um iogurte magro ou natural + 2 bolachas Maria ou torrada.

Almoço: 200 g de espargos verdes grelhados ou outros legumes + 150 g de chocos na grelha + 2 colheres de sopa de arroz.

Lanche da tarde: Uma infusão + 1 torrada com 1 fatia de fiambre de frango ou peru.

Jantar: Sopa de legumes + 150 g de couve coração e cenoura cozida e salteada (com 1 fio de azeite, alho e vinagre) + 1 coxa de coelho estufada (estufado em cru) + 1 infusão digestiva.

Quarta-feira

Pequeno-almoço: Leite magro com café + 4 colheres de sopa de cereais integrais.

Lanche da manhã: Uma fatia de melão ou outra fruta + 2 bolachas Maria ou torrada.

Almoço: 250 g de couve-flor ao vapor + 1 batata pequena + 100 g de bife de vaca grelhado.

Lanche da tarde: Infusão + 1 fatia de pão de mistura com 1 fatia de requeijão.

Jantar: Creme de legumes + 1 posta de pescada grelhada com 1 tomate + 1 gelatina (sem açúcar).

Quinta-feira

Pequeno-almoço: Chá vermelho + 1 torrada com uma colher de chá de mel.

Lanche da manhã: Chá de cavalinha ou outro chá + 2 tostas sem sal.

Almoço: ¼ de frango assado (sem pele e pouco sal) com 2 colheres de sopa de arroz de tomate e pimento + salada de alface, tomate, pepino e cenoura.

Lanche da tarde: Infusão à escolha + 1 fatia de pão com 1 fatia de requeijão.

Jantar: Creme ou sopa de legumes + espargos salteados + 1 queijo branco magro com uma fatia de pão integral + infusão.

Sexta-feira

Pequeno-almoço: Chá de cavalinha + 1 tigela de flocos de aveia com leite magro.

Lanche da manhã: 1 pêra + 2 bolachas Maria ou torrada.

Almoço: Salada de alfaces variadas com mexilhões e gambas ou outros frutos do mar com cubinhos de pão torrado (não frito).

Lanche da tarde: Infusão à escolha + 1 torrada pequena de pão integral com requeijão.

Jantar: Sopa + 150 g de dourada grelhada + legumes grelhados (tomate, courgette e cogumelos) + 1 rodela de ananás grelhada.

Sábado

Pequeno-almoço: Chá vermelho + 1 fatia de papaia e de melão (ou qualquer outra fruta da época) + 2 colheres de sopa de cereais com iogurte natural.

Lanche da manhã: 2 bolachas + 1 peça de fruta.

Almoço: Creme de legumes + 100 g de peru (com pouco sal) na grelha + 1 salada mista e massa (2 colheres de sopa).

Lanche da tarde: Batido de fruta da época sem açúcar + 2 bolachas Maria ou torrada.

Jantar: 100 g de salmão + 1 batata cozida pequena + feijão verde.

Domingo

Pequeno-almoço: Chá verde + 1 torrada de pão de centeio com marmelada sem açúcar.

Lanche da manhã: 1 fatia de papaia ou outra fruta + 1 tosta.

Almoço: 1 prato pequeno de esparguete com tomate e frango (sem queijo) + 1 salada de alface, tomate, pepino e cenoura.

Lanche da tarde: Iogurte magro + 1 fatia de pão de mistura.

Jantar: Salada de couve e cenoura com molho de iogurte + espinafres com alho e cebola (temperados com uma colher pequena de azeite) + 1 infusão.

Texto: Rita Caetano