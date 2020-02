Terça-feira

Almoço: Salada mista ou consommé. Tortilha com dois ovos.

Jantar: Salada com duas batatas médias e um tomate temperada com um fio de azeite e limão. Uma peça de frua.

Quarta-feira

Almoço: Escolha entre carne de vitela, frango ou peixe no forno ou grelhado.

Jantar: Feijão verde com tomate ou refogado com alho e um fio de azeite.

Quinta-feira

Almoço: Uma chávena de arroz cozido salteado com cogumelos e um fio de azeite. Uma tortilha de dois ovos. Duas peças de fruta.

Jantar: Peito de frango grelhado. Salada variada.

Sexta-feira

Almoço: Espargos com vinagrete. Quatro costeletas de borrego pequenas ou um bife de fígado de vitela grelhado. Duas peças de fruta.

Jantar: Ervilhas com presunto e um fio de azeite. Consommé.

Sábado

Almoço: Salada de cenoura ralada com um fio de azeite ou brócolos ou salada de um abacate. Choco grelhado. Queijo fresco.

Jantar: Um bife de vitela. Uma chávena de arroz cozido.

Domingo

Almoço: Consommé. Um bife de fígado ou truta cozida. Salada de chicória com um fio de azeite e duas peças de fruta.

Jantar: Tortilha com dois ovos. Queijo fresco. Duas peças de fruta.