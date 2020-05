Pequeno-almoço: 1 infusão ou 1 copo de leite magro + 1 torrada de pão integral com compota light

Meio da manhã: 1 maçã + 2 tostas

Almoço: Salada de alface, rábanos, cenoura e tomate + sanduíche de tomate e hambúrguer

Lanche: 1 fatia de pão com presunto ibérico + 1 fatia de melão

Jantar: 1 sopa de legumes com alho francês, tomate, cenoura, cebola, nabo e alcachofra + frango assado com espinafres salteados

Quarta-feira

Pequeno-almoço: 1 copo de leite magro com cereais sem açúcar + sumo de 1 quivi e ½ laranja

Meio da manhã: 1 pera + 3 bolachas torradas

Almoço: Salada de espinafres com cogumelos feijão frade e atum

Lanche: Fiambre de peru com 2 fatias finas de pão de mistura + 1 pera

Jantar: 1 sopa de legumes com alho francês, tomate, cenoura, cebola, nabo e alcachofra + bife de vitela grelhado + 2 colheres (sopa) de arroz branco e salada mista

Quinta-feira

Pequeno-almoço: 1 infusão ou 1 copo de leite magro + 1 quivi + 1 bolinha de mistura com queijo fresco

Meio da manhã: 1 banana + 2 bolachas

Almoço: Salada de agrião, rebentos de soja e cenoura + lentilhas estufadas com legumes

Lanche: Fiambre de frango

Jantar: 1 sopa de legumes com alho francês, tomate, cenoura, cebola, nabo e alcachofra + prato de carnes variadas (presunto, fiambre ou paio do lombo + muita salada)

Sexta-feira

Pequeno-almoço: 1 infusão ou 1 copo de leite magro e 1 quivi + 1 pão de mistura pouca manteiga

Meio da manhã: 1 maçã + 1 tosta

Almoço: Salada de rúcula, tomate e pepino + massa com cogumelos e atum ao natural

Lanche: 1 iogurte magro + 1 pão de mistura

Jantar: 1 sopa de legumes com alho francês, tomate, cenoura, cebola, nabo e alcachofra + dourada no forno com esparregado

Sábado

Pequeno-almoço: 1 copo de leite magro com cereais sem açúcar + 1 rodela de ananás natural

Meio da manhã: 1 quivi

Almoço: Salada de alfaces variadas, aipo e cenoura + grão salteado com espinafres e ovo cozido

Lanche: 1 iogurte magro + 2 bolachas

Jantar: 1 sopa de legumes com alho francês, tomate, cenoura, cebola, nabo e alcachofra + lagostins cozidos e salada de tomate

Domingo

Pequeno-almoço: 1 infusão ou 1 copo de leite magro + 1 torrada com pouca manteiga e sumo de 1 laranja

Meio da manhã: 1 quivi + 2 bolachas

Almoço: Salada de endívias, canónigos, curgete e tomate + paelha de legumes

Lanche: 1 iogurte magro + ½ pão

Jantar: 1 sopa de legumes com alho francês, tomate, cenoura, cebola, nabo e alcachofra + tortilha de atum

Texto: Joana Martinho com revisão científica de Marisa Costa (dietista)