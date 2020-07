E se lhe dissessem que ao comer um espargo, uma rodela de pepino ou um gomo de toranja vai gastar mais calorias do que as que este alimento contém? É certo que não é o mesmo que comer uma fatia do seu bolo ou do seu pudim favorito mas, ainda assim, podemos assegurar-lhe que é muito mais saudável e animador. Porquê? Porque pode comer sem remorsos e, ao fim de algum tempo, a balança irá recompensá-lo!

Como nos explicou Teresa Branco, diretora do Instituto Prof. Teresa Branco e especialista em gestão de peso, "existe uma teoria que defende a existência de alimentos com calorias negativas. Os seus autores consideram que determinados alimentos possuem tão poucas calorias que o nosso organismo gasta mais energia a digeri-los do que as que esses alimentos fornecem". No mínimo, curioso. Fomos investigar...

O poder da fórmula invertida

Na verdade, todos os alimentos obrigam o organismo a queimar calorias. Cerca de 10% a 15% das calorias que ingerimos são automaticamente utilizadas pelo organismo durante o processo de digestão. No entanto, certos alimentos, como a cenoura, a couve-flor ou o ananás, devido às suas características, requerem uma quantidade superior de energia para serem assimilados, gerando assim as tais calorias negativas.

A rugosidade, provocada pelo elevado teor de fibras, é o maior obstáculo que o organismo enfrenta para processar os alimentos que ingerimos no nosso processo de nutrição quotidiano. Quanto maior for a quantidade de fibras contida nos alimentos, mais ásperos se tornam e, consequentemente, mais energia o organismo terá de despender durante a mastigação e nas etapas seguintes do processo digestivo.

Alguns frutos e legumes, ricos em fibra, vitaminas e sais minerais essenciais, que concentram por norma poucas calorias, estimulam o organismo a ter de recorrer às suas reservas energéticas de forma a concluir o processo de digestão, o que acaba por ser vantajoso.

"Não é possível contabilizar com exatidão o número de calorias necessárias para digerir os alimentos, porque os processos de digestão e armazenamento de nutrientes são demasiado complexos e variam de organismo para organismo", revela a especialista em emagracimento Teresa Branco.

Contudo, para que fique com uma ideia, podemos dizer-lhe que, por exemplo, se um croissant folhado tiver 350 calorias e forem necessárias cem para o digerir, na prática irá adicionar duzentas e cinquenta calorias às suas reservas energéticas. Inversamente, se uma maçã tiver 65 calorias e exigir igualmente cem calorias para ser digerida, o organismo terá de retirar trinta e cinco, diretamente dos depósitos de gordura.

Os aliados naturais da(s) dieta(s)