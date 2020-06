Ingredientes (4 pessoas)

6 cebolas grandes

2 pimentos verdes ou vermelhos

8 tomates

1 repolho

1 molho de aipo

sal, louro e pimenta moída

Caldo de carne caseiro

Ingredientes opcionais

2 cenouras

2 dentes de alho

Preparação

1. Para o caldo de carne, limpe a carne de peles e gordura, junte uma cebola, um dente de alho, uma folha de louro, um ramo de salsa, sal em pequena quantidade, junte um copo de água e deixe cozer a carne. Depois de cozida, coe o caldo para adicionar à receita.

2. Corte todas as verduras em pedaços pequenos (como para o refogado), deite numa panela grande, cubra generosamente com o caldo de carne e tempere.

3. Coloque a sopa em lume forte até que a água comece a ferver. Reduza o lume e deixe cozinhar até os vegetais ficarem tenros. Também pode preparar a sopa na panela de pressão, seguindo as instruções do fabricante para saber o tempo exacto de cocção das verduras.

Dicas úteis

Pode ingeri-la tal com está ou passá-la com a varinha mágica para obter um creme aveludado. Também pode combinar as duas opções ao longo da semana, alternando dias. Pode ser consumida fria ou quente, sendo que quente é mais saciante. Se a comer fria, pode usá-la como bebida vegetal.

O que deve ingerir em cada um dos dias

Este é o plano alimentar que deve procurar seguir para alcançar os objetivos a que se propõe:

- Segunda-feira

Coma apenas sopa e toda a fruta que quiser, excepto bananas. Também pode beber sumo de frutas ou chá. As frutas mais recomendadas são o ananás, o quivi e a laranja.

- Terça-feira

Coma sopa e verduras de folha verde (acelgas, espinafres e alface). Pode prepará-las ao vapor, cozidas ou cruas em salada; neste último caso, limite ao mínimo o azeite do tempero. Ao jantar, pode comer uma batata assada pequena ou média.

- Quarta-feira

Acompanhe a sopa com frutas e verduras. Trata-se de combinar os alimentos dos dias anteriores, suprimindo a batata assada.

- Quinta-feira

Tome apenas a sopa, leite magro (a quantidade que quiser) e bananas (3 no mínimo e 6 no máximo).

- Sexta-feira

Acompanhe a sopa com tomate e carne (pode comer até meio quilo, mas deve ser carne magra ou, melhor ainda, frango ou perusem pele). Se lhe apetecer, pode substituir a carne por peixe. Deve preparar estes alimentos no forno ou na grelha. Quanto ao tomate, pode comer até seis, crus ou assados. Tente beber, pelo menos, oito copos de água durante o dia para eliminar o ácido úrico do organismo.

- Sábado

Para além da sopa, coma carne ou peixe magros e verduras de folha verde. Deve combinar os alimentos do segundo e do quarto dia (exceto a batata assada e o tomate). A quantidade de carne está limitada a dois ou três bifes de tamanho médio. Para além disso, assim como na sexta-feira, pode optar por comer frango ou peru (sem pele) ou peixe.

- Domingo

Acompanhe a sopa com arroz integral cozido, verduras de folha verde e sumos naturais (tanto de vegetais como de frutas).

As bebidas permitidas em cada um dos dias

Pode beber água, café e infusões. A ingestão deste tipo de bebidas previne a retenção de líquidos.

Vantagens:

- Aumenta as defesas, graças ao seu poder depurativo e desintoxicante.

- Não passa fome porque pode sempre comer um prato de sopa. Quanta mais ingerir, mais vai adelgaçar.

- Perde muito peso em pouco tempo, até quatro quilos numa semana!

- A fibra da sopa facilita o trânsito intestinal.

- Depois de terminar a dieta pode utilizar esta sopa ao jantar ou como entrada noutras refeições. Desta forma, consegue manter o seu peso.

Ao fim dos sete dias, vá introduzindo os hidratos de carbono de forma gradual. Após um jejum tão prolongado o organismo irá assimilá-los muito rapidamente.

Incovenientes:

- Como a perda de peso é brusca, pode surgir alguma flacidez. Por isso, deve fazer exercício antes, durante e depois da dieta. Utilize também cremes de efeito refirmante.

- Não deixe de ter cuidado com a alimentação depois da dieta. Caso contrário, vai recuperar os quilos que perdeu sem se dar conta.

- Não pode prolongar a dieta por mais de sete dias, que é o tempo necessário para limpar o organismo de todas as toxinas e resíduos acumulados.

- Não é recomendada para toda a gente. Se tiver algum problema de saúde ou está a fazer algum tratamento farmacológico, consulte o seu médico antes de a seguir.

- Como é uma dieta muito pobre em hidratos de carbono. pode provocar dores de cabeça, sensação de fraqueza e de desmaio, cansaço, dificuldade de concentração.