Sente-se com peso a mais e não quer adoptar uma dieta muito restrita? Este plano semanal elaborado pela dietista Patrícia Almeida Nunes, autora do livro "Uma especialista em nutrição no supermercado", publicado por A Esfera dos Livros, pode ser o que precisa. Este regime hipocalórico inclui todas as refeições para todos os dias da semana. Tal como outras dietas, deve ser complementada com exercício físico. Ponha-a em prática e surpreenda-se com os resultados. Veja o que deve ingerir às refeições.

Segunda-feira Pequeno-almoço: 1 taça de flocos de cevada com uma colher de sobremesa de mel + 1 iogurte grego magro não açucarado

Meio da manhã: 3 bolachas + 1 pera

Almoço: 1 sopa de alho francês com ervilhas + 1 wrap com atum, alface, couve roxa e cenoura ralada + 1 taça de uvas

Lanche: 1 chá de ervas + 1 tosta com queijo de cabra

Jantar: 1 sopa de feijão verde + 1 porção de frango assado com arroz de limão e tomilho e salada mista + 1 taça de morangos

Ceia: 1 copo de leite + 3 bolachas integrais

Terça-feira Pequeno-almoço: 1 batido de banana + 2 tostas com requeijão

Meio da manhã: 1 fatia de queijo + 1 maçã

Almoço: 1 sopa de nabiças e coentros + 1 bife de peru com arroz selvagem e brócolos + 1 quivi

Lanche: 1 iogurte sólido com sementes de chia + 4 tostas com queijo

Jantar: 1 sopa de cenoura + 1 porção de massa com salmão e espinafres + 2 clementinas

Ceia: 1 chá + 3 bolachas maria

Quarta-feira Pequeno-almoço: 2 fatias de pão integral com uma fatia de fiambre de peru + 1 copo de leite com canela

Meio da manhã: 3 bolachas + 1 laranja

Almoço: 1 sopa de tomate e hortelã + 1 porção de pescada de cebolada com batata cozida e tomate + 2 damascos

Lanche: 1 copo de leite com cevada + 4 tostas de centeio com manteiga

Jantar: 1 sopa de grão + 1 hambúrguer grelhado com clara de ovo e puré de cenoura + 1 maçã

Ceia: 1 copo de leite + 3 bolachas de água e sal

Quinta-feira Pequeno-almoço: 1 chá com leite + 1 pão de mistura com marmelada light

Meio da manhã: 1 fatia de queijo + 1 pêssego

Almoço: 1 sopa de grelos + 2 costeletas de borrego grelhadas com massa tricolor e rúcula + 1 pera

Lanche: 1 iogurte líquido + ½ torrada

Jantar: 1 sopa de couve-flor + 1 beringela recheada com queijo e presunto + 1 carambola

Ceia: 1 chá + 3 bolachas de arroz

Sexta-feira Pequeno-almoço: 1 taça de flocos de milho com leite

Meio da manhã: 3 bolachas + 1 maçã

Almoço: 1 sopa de abóbora + 1 porção de salmão no forno com batatas e salada mista + 1 toranja

Lanche: 1 chá de frutos vermelhos + 3 bolachas integrais

Jantar: 1 sopa de aipo e acelgas + 1 omelete com rebentos de soja + 1 pera

Ceia: 1 copo de leite + 3 gressinos As regras a ter em conta nestes e nos restantes dias