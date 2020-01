- Desacelera ou reduz a progressão de doenças de natureza neurológica (estudos realizados apenas em animais);

- Diminui os níveis de açúcar no sangue pois promove a função do GLUT4 (molécula responsável pelo transporte de glucose do sangue para os músculos) e, desta forma, diminui o risco de desenvolvimento de diabetes;

- Reduz o cansaço e fadiga.

Relativamente à dose de suplementação, poderá começar por uma fase inicial em que consome 20g de creatina por dia durante 1 semana, divididas por 4 porções de 5g e depois mantém entre 3 a 5g diárias para manter os níveis de creatina ou então poderá consumir apenas 3 a 5g por dia sem fazer essa fase inicial.

No entanto, desta forma, os efeitos poderão aparecer mais lentamente.

Quanto à sua segurança, inúmeros são os estudos que não verificam qualquer efeito secundário na suplementação de creatina. No entanto, caso queira fazer algum tipo de suplementação procure a opinião do seu médico ou nutricionista.

Um artigo de Catarina Sofia Correia, nutricionista na Clínica Tejo, parceira do Fitness Hut - Grupo Vivagym.