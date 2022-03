A Personal Trainer Sara Brito recomenda seis exercícios que promovem a ligação com natureza e mundo animal. Estas posições estão diretamente ligadas a temas holísticos, apoiados no ioga e body balance.

Estes exercícios podem demorar cerca de 10, 20 ou 30 minutos consoante a duração da posição. Numa fase inicial o praticante deverá executar a posição durante menos tempo e ao longo das semanas ir aumentando a duração.

Realize os exercícios apresentados 2 a 3 vezes por semana como complemento ao treino de resistência cardiovascular.

Veja a sequência nas fotos

Não há desculpa. O ioga pode ser feito em qualquer lugar pois não necessita de material. Apenas nós próprios. Por isso, experimente e relaxe.

A ioga é uma disciplina originária da Índia e une aspetos físicos, emocionais e espirituais. Não favorece apenas o bem-estar corporal, mas procurar despertar a união do corpo e da mente. Isso significa desenvolver um estado de harmonia, paz e serenidade por meio do auto-conhecimento e da integração com o mundo exterior. Em apenas sessão, já é possível sentir benefícios no bem-estar geral.

Preparada(o)?

Os conselhos são da Personal Trainer Sara Brito do Fitness Hut - Grupo Vivagym.