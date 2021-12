A época do Natal e do fim de ano é sempre uma das mais problemáticas no que toca à capacidade de resistir às tentações que surgem à mesa e que são sempre muitas. Por essa razão, elaborámos uma lista de dicas que deve seguir para aprender a controlar o seu apetite. E não venha com a desculpa de que um dia não são dias e que o Natal, tal como o réveillon, só tem sentido se for muito comido e bebido.

Descubra, de seguida, seis das normas que deve seguir nesta altura para não enfurecer posteriormente a sua balança.

1. Comece bem o dia

Ingira um pequeno-almoço equilibrado, como se fosse um dia normal. Procure comer várias vezes ao dia e não ficar em jejum mais de três horas.

2. O que fazer antes do jantar

Geralmente os jantares de família tendem a começar tarde, pelo que é boa ideia não ficar esfomeado, o que o levará a comer muito e mais depressa. Antes de sair de casa coma, por exemplo, uma banana, pois é um fruto nutritivo e proporciona uma sensação de saciedade.

3. Os aperitivos que deve privilegiar

Mesmo assim está com fome e o jantar nunca mais vem para a mesa. Opte por comer frutos secos, sobretudo amêndoas, nozes, pinhões e avelãs, com moderação, uma vez que estes são ricos em fibras e também ajudam a entreter o estômago, em vez de exagerar no pão. Se houver sopa, melhor ainda.

4. Modere as bebidas

Os refrigerantes e as bebidas alcoólicas engordam. Beba um copo de vinho ao jantar e, ao longo do serão, prefira água, o que também contribuirá para que coma menos.

5. Faça uma boa gestão das porções e do tempo

Já sabe mas nunca é demais lembrar que deve servir-se apenas de pequenas quantidades é um dos segredos para se manter na linha. Mastigue devagar e usufrua da companhia da sua família.

6. Escolha bem as sobremesas

Os fritos, como as rabanadas, os sonhos ou as azevias, costumam ser a grande tentação da quadra natalícia. Não comer nenhum vai ser quase impossível, por isso, escolha o seu favorito e resista aos outros. As sobremesas geladas costumam ser menos calóricas e nada como uma salada de fruta bem colorida para o ajudar a passar neste teste.