Já não precisa de prescindir de algumas das mais saborosas iguarias natalícias para cuidar da sua silhueta. O segredo está em fazer trocas inteligentes que garantem os sabores característicos da quadra mas com muito menos calorias. Transformar os doces típicos em versões light ou substituí-los por opções menos calóricas e igualmente saborosas é a estratégia que lhe propomos para manter a linha neste Natal. As dicas da nutricionista Patrícia Segadães que deve adotar antes, durante e depois das festas.

Bombons de chocolate

Contêm 70 calorias por unidade. Existem de várias formas e sabores, com ou sem recheio. São sempre um presente bastante apreciado nesta época. No entanto, são verdadeiras bombas calóricas recheadas de gordura saturada e açúcar. Troque-os por chocolate preto com 70% de cacau. O chocolate com teor de cacau elevado é uma alternativa muito mais saudável e igualmente saborosa.

Desde logo, porque a quantidade de açúcar refinado é substancialmente menor, o que é por si só uma vantagem. Além disso, tem muitos outros benefícios para a saúde, além de conter ingredientes que podem ajudar o corpo a queimar calorias. Cada unidade contém 55 calorias, menos 15 calorias do que os bombons de chocolate tradicionais ingeridos nesta e noutras épocas do ano.

Outra opção inteligente e mais saudável são os frutos secos. São uma excelente fonte de gordura de boa qualidade e pobres em hidratos de carbono. Muito saudáveis e saborosos, serão a alternativa ideal para diminuir o consumo de açúcar desta época festiva. Opte pelas versões isentas de sal e açúcar. Se comer 10 gramas de frutos secos, está a ingerir apenas 55 calorias.

Pode ainda optar pelas saborosas frutas desidratadas. Alperces, figos ou tâmaras são bastante apreciados nesta época do ano. Ao substituir os tradicionais bombons por estas frutas, estará a consumir um produto mais natural, mais rico em vitaminas, minerais e muito pobre em gordura. Cada unidade de frutas desidratadas contém, em termos de valores médios, cerca de 40 calorias.

Bolo-rei

Contém, em média, 398 calorias por fatia. É, por isso, um bolo altamente calórico. Além do açúcar presente na massa, as frutas cristalizadas contêm quantidades muito elevadas de açúcar. Para queimar as calorias de uma fatia, precisará de correr cerca de 50 minutos. Troque-o por bolo-rainha. É a versão moderna do bolo-rei, sem frutas cristalizadas e com uma dose superior de frutos secos.

O teor de açúcar desta iguaria é consideravelmente menor e a quantidade de gordura de boa qualidade, presente nos frutos secos, também é superior. Embora o valor calórico não seja muito diferente, é uma alternativa bem mais saudável. Cada fatia contém cerca de 295 calorias, menos 103 calorias do que o bolo-rei. Outra hipótese igualmente saborosa e menos calórica é o bolo de maçã e canela. A canela é um dos sabores mais característicos desta época. Se colocar na sua mesa de Natal um bolo caseiro de maçã e canela em vez do tradicional bolo-rei, conseguirá poupar muitas calorias em cada dose, sem renunciar a um sabor típico de Natal.

Este tipo de bolo, muito apreciado pelos portugueses, contém cerca de 170 calorias por fatia. Se o seu objetivo é comer algo doce sem arruinar a linha, uma taça de arroz doce poderá ser uma boa opção, até porque, no caso de ser caseiro, ainda pode reduzir a quantidade de açúcar. Em comparação com o bolo-rei, tem praticamente metade das calorias. Neste caso, uma taça de arroz doce contém 200 calorias.

Sonhos

Contêm 170 calorias por unidade. Embora menos calóricos comparativamente a outras iguarias de Natal, os sonhos têm na sua composição ingredientes que em nada ajudam a manter a linha, como é o caso da farinha refinada, do açúcar, da manteiga, da calda de açúcar e do óleo usado na fritura. Troque os sonhos por sonhos de cenoura. O sabor doce da cenoura permite reduzir consideravelmente a quantidade de açúcar da receita original.

Faça sonhos de dimensões maiores, pois quanto mais pequenos forem, maior é a quantidade de gordura absorvida na fritura. Cada sonho deste tipo contém 55 calorias, menos 15 calorias do que os outros. Pode ainda optar por uma gelatina. Comparativamente com qualquer outro doce, tem quantidades muito inferiores de açúcar, é riquíssima em proteínas e, se optar por juntar alguma fruta, pode torná-la muito mais saborosa e nutricionalmente mais interessante.

Uma unidade de gelatina contém 120 calorias. Outra hipótese mais saudável do que os sonhos é o leite-creme. Todos os doces feitos à base de leite são muito menos calóricos quando comparados com os doces feitos com farinha ou chocolate e o leite-creme não é exceção. Tem uma quantidade de gordura consideravelmente inferior e um sabor muito característico da época natalícia. Uma taça de leite-creme corresponde, em média, à ingestão de cerca de 70 calorias.

Texto: Sofia Santos Cardoso com Patrícia Segadães (nutricionista)