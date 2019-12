Nesta época do ano, é (quase) impossível resistir aos muitos doces natalícios. A solução passa por moderar o seu consumo. "Hoje em dia preocupa-mo-nos com a alimentação como nunca antes, procuramos opções cada vez mais saudáveis e não prescindimos do prazer de comer. Comer de forma equilibrada e saborosa é possível", assegura Lillian Barros, nutricionista. Descubra, de seguida, quais são as quantidades e as doses que não deve (mesmo) ultrapassar.