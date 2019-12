O Natal está à porta e, muito provavelmente, já imagina o ponteiro da balança a avançar para a direita. A avaliar pelos dados da The British Dietetic Association é isso que acontece à maioria. Segundo esta associação britânica, em média, ganhamos dois quilos pela altura do Natal. Só no dia 25 de dezembro, consumimos, em média, cerca de 6.000 calorias, o triplo do recomendado. Em Portugal, terra de gastronomia afamada, há pessoas que chegam a ingerir perto de 8.000.

O peso que ganhamos nas seis últimas semanas do ano representa cerca de 50% do aumento ponderal anual e, geralmente, salvo raras exceções, mantém-se até ao Natal seguinte. Fazer dieta nesta época está fora de questão mas, com a estratégia certa, é possível desafiar as estatísticas e viver ao máximo a quadra natalícia sem ganhar peso. O nutricionista Alexandre Fernandes e a dietista Patrícia Almeida Nunes definem um plano completo para dezembro.

4 cuidados a ter antes das festas

Ao contrário do que costuma fazer com os presentes de Natal, não deixe estas preocupações para o fim. Previna-se antes dos grandes convívios à mesa:

1. Ponha o ginásio na agenda

No mês de dezembro, muita gente tende a não ir ao ginásio devido a todas as festas e jantares que começam logo no início do mês. Contrarie esta tendência de forma realista, ou seja, defina uma semana sem ginásio, mas nas três restantes mantenha o seu programa de treino ou intensifique-o já a prever os excessos das festas.

2. Faça uma lista

Para evitar comprar os alimentos mais calóricos que nesta época estão em grande destaque nos supermercados Alexandre Fernandes, nutricionista, aconselha a fazer uma programação antecipada das compras. "Antes de sair de casa faça uma lista de compras do que é estritamente necessário", sublinha.

3. Escolha a gordura certa

Se vai preparar alguma das refeições ou iguarias da quadra, "cozinhe com o mínimo possível de gordura e dê preferência aos óleos vegetais, principalmente o azeite. E não petisque enquanto cozinha, para evitar algumas calorias extras", aconselha o nutricionista.

4. Previna a fome

Para não iniciar a noite da consoada com fome (e comer demais), o nutricionista sugere que não o faça com fome ou de estômago vazio. "Se vai para casa de familiares opte por fazer uma pequena refeição antes de sair, por exemplo, uma sopa, uma taça de cereais ou fruta", recomenda.

Alternativas (mais) light a servir em casa

Ao confecionar os seus doces para a Consoada, faça pequenas alterações nas receitas de Natal e delicie-se sem culpa, como as que os especialistas lhe recomendam de seguida:

- Rabanadas

Utilize açúcar light, leite meio gordo, fatias de pão mais finas e aumente a proporção das claras face às gemas. Experimente fazê-las no forno ou, se as fritar, use uma boa quantidade de papel absorvente para eliminar a gordura.

- Sonhos

Faça sonhos de maior dimensão, uma vez que porções pequenas absorvem mais gordura.

- Azevias

As que têm recheio de gila contêm mais açúcar do que as de batata doce e de grão. Se as fizer em casa, opte por adicionar menos açúcar.