Teresa Branco, fisiologista, é a referência quando o objetivo é perder peso ou manter a forma e ganhar saúde. Dedicada à ciência que estuda o funcionamento do corpo humano associado à perda, ganho e manutenção do peso, ficou conhecida por ser a responsável, ao nível da nutrição, pelos casos de sucesso do programa da SIC "Peso pesado" e por acompanhar figuras públicas como Catarina Furtado, Maria João Bastos, Pedro Teixeira ou ainda Sofia Carvalho.

Neste artigo, Teresa Branco revela os seus segredos pessoais para estar em forma e mostra como pode manter a linha sem deixar de ser feliz, à mesa, neste Natal e no resto do ano. Na sua ceia de Natal, há alimentos que nunca faltam, como é o caso de "vegetais confecionados de várias formas". "Usualmente como bacalhau com couves portuguesas temperadas com azeite e alho", confidenciou à Prevenir a fisiologista da gestão de peso mais conhecida do país.

Nunca exagerar é a regra. "Bebo vinho com moderação e elejo o doce de que mais gosto, que é o bolo de noz com doce de ovos, feito pela minha sogra", revela. "Não se preocupem excessivamente com o Natal. Nós engordamos da passagem do ano para o Natal e não do Natal para a passagem de ano. O que diferencia as pessoas que têm um bom controlo do seu peso das que não o têm é que as primeiras, em janeiro, voltam às suas rotinas saudáveis", afirma.

7 armadilhas das quais deve (mesmo) fugir

Os erros que mais engordam nesta época de festa, segundo Teresa Branco, são:

1. As broas, filhós e sonhos que se vendem a partir desta altura nas pastelarias e comemos com o café, dizendo que é só nesta altura.

2. Os doces que nos oferecem em lojas e que nós comemos porque é só um.

3. Os doces que o colega de trabalho levou porque é Natal, tudo junto é muito.

4. Os jantares de empresa, de amigos, de colegas em que não conseguimos nunca dizer que não à sobremesa, ao vinho e aos petiscos. O sensato é em alguns comermos e noutros teremos que nos controlar.

5. O excesso de doces na nossa mesa, que não são consumidos e ficam durante semanas na nossa casa.

6. A ausência de atividade física neste período porque temos muitas compras para fazer.

7. Saltar refeições porque nos estamos a poupar para o jantar de Natal.

10 truques para manter a linha este Natal

As recomendações de Teresa Branco a seguir nesta altura do ano:

1. Ingerir todos os doces de que mais gosta num prato de sobremesa, sem ultrapassar essa quantidade.

2. Fazer mais exercício nos dias que antecedem o natal e nos dias posteriores.

3. Beber chá. A tendência para comer diminui.

4. Não estar sentada à mesa durante todo o dia de Natal.

5. Procurar não ir para a mesa com fome. Comer, por exemplo, uma sopa antes de se sentar.

6. Arranjar sobremesas saudáveis como alternativa aos doces mais calóricos. Os doces com fruta são uma boa opção.

7. Reduzir a quantidade de açúcar das receitas tradicionais.

8. Substituir a margarina por azeite, sempre que a receita o permitir.

9. Mostrar preferência por presentes saudáveis, como um par de ténis, uma adesão ao ginásio, uma bicicleta estática, um cabaz de frutas variado, um livro de nutrição ou uma adesão ao programa Teresa Branco é emagrecer.

10. Em janeiro, inicie um registo do que come e da atividade física que realiza. Desta forma, tomará consciência de alguns erros que poderão ser corrigidos, emagrecendo o quilo que se acumulou no Natal.

7 passos para poupar na época natalícia

As recomendações de Teresa Branco que vão agradar à sua carteira:

1. Modere o número de sobremesas e pratos principais. Na maioria das casas, existe comida em excesso.

2. Aposte na qualidade em vez da quantidade. Faça apenas as sobremesas de que mais gosta, irá ficar feliz na mesma.

3. Ofereça presentes saudáveis à sua família e amigos.

4. Faça uma lista de compras para não cair em tentação. Planeie com cuidado tudo o que vai ter na sua mesa.

5. Faça uma comparação de preços, esta estratégia leva-a a poupar uma quantia considerável.

6. Peça aos vários elementos da sua família para trazerem uma das sobremesas e lance-lhes o desafio de poupar promovendo a saúde.

7. Comece a preparar o natal com antecedência e aproveite as promoções, torne-se um consumidor atento.