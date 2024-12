A quadra natalícia já começou e, com ela, o tema 'All I Want For Christmas Is You', de Mariah Carey, começa a rodar em todas as playlists dos centros comerciais, eventos e festas de Natal.

Conhecida como 'a rainha do Natal', Mariah Carey já se tornou sinónimo dos festejos deste mês.

No primeiro dia de dezembro, a cantora assinalou a data através de um vídeo publicado na sua conta de Instagram que conta, obviamente, com a sua própria música como banda sonora.

"A entrar em dezembro assim...", lê-se na legenda do vídeo.

