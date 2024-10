Mariah Carey é sinónimo de Natal, culpa da sua versão do tema 'All I Want For Christmas Is You' que ecoa um pouco por todo lado na quadra natalícia.

Na quarta-feira, 2 de outubro, a cantora publicou um vídeo na sua conta de Instagram onde afirma que ainda é cedo para pensar no Natal.

"Bem-vinda a bordo, Mariah. Estamos a caminho do Polo Norte", ouve-se no vídeo que mostra a cantora num avião.

"Ainda não, desculpem. Apressam-me sempre", diz Carey.

A digressão 'Christmas Time' da artista conhecida como 'Rainha do Natal' começa a 6 de novembro, na Califórnia (EUA).

