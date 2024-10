Depois de Mariah Carey ter brincado sobre ainda ser muito cedo para músicas de Natal, a cantora volta a frisar a mesma ideia, porém anuncia nova versão do hit 'All I Want For Christmas Is You', lançado há 30 anos.

Na sua conta de Instagram, a cantora partilhou duas fotografias muito especiais.

"Apesar de, definitivamente, não ser ainda altura de ouvir músicas de Natal! Queria partilhar um pouco do #MerryChristmas30 convosco. Em homenagem à capa original, aqui está a capa de dois dos quatro novos singles físicos de 'All I Want For Christmas Is You', já disponíveis para pré-encomenda", lê-se na publicação partilhada na sua conta de Instagram na quarta-feira, 9 de outubro.

A artista, conhecida como 'Rainha do Natal', vai ter uma digressão dedicada à quadra. A 'Christmas Time' começa a 6 de novembro, na Califórnia, nos Estados Unidos.

