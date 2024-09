No sábado, 21 de setembro, véspera do último dia do Rock in Rio Brasil, Mariah Carey visitou o Cristo Redentor com os filhos.

Além do monumento, a cantora fez também um passeio pelo bairro de Santa Teresa, na capital carioca.

O momento foi partilhado no Instagram de Mariah Carey, que publicou duas fotografias em carrossel. Na primeira, pode-se ver a cantora posicionada um pouco abaixo da estátua e com os braços estendidos, a imitar o Cristo. Na segunda, aparecem os seus filhos gémeos - Moroccan e Monroe, de 13 anos.

Na legenda da publicação pode-se ler: "Estou tão agradecida por finalmente visitar o Cristo Redentor, enquanto estou aqui no Rio de Janeiro com o Roc e o Roe. Que momento!"

A artista pop esteve no Palco Sunset do Rock in Rio Brasil no último dia do festival e já tinha atuado na sexta-feira, 20 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

