Mariah Carey deu dois concertos na China, a 15 e 16 de setembro, e levou os filhos consigo.

Aproveitando a estadia no país, e uma pausa no trabalho, levou os gémeos Moroccan e Monroe à Grande Muralha da China e utilizou a sua conta de Instagram para partilhar o momento.

"It really is great" (é realmente espetacular), lê-se na legenda das três fotografias, numa referência ao nome em inglês (The Great Wall of China).

Na primeira fotografia é possível ver a cantora com os gémeos, com a muralha e as montanhas por trás.

Monroe, fã de Olivia Rodrigo, estava a usar um casaco da tournée da cantora, enquanto o irmão, Moroccan, usava uma T-shirt com um desenho de Vincent Van Gogh, com calções de ganga.

Os gémeos, de 13 anos, são filhos de Mariah Carey e Nick Cannon, com quem a cantora esteve casada entre 2008 e 2016.

