Mariah Carey acabou por deixar o filho envergonhado durante uma transmissão no Twitch.

Moroccan Cannon, de 13 anos, estava a fazer uma transmissão quando a mãe e a irmã gémea, Monroe, entraram no seu quarto.

Os colegas de Moroccan não deixaram de enviar mensagens à mãe do jovem. "Olá Mariah, amo-te", podia ler-se entre as mensagens. "Oh meu Deus", comentou Moroccan antes de mandar a mãe e a irmã saíram do quarto.

Os gémeos Moroccan e Monroe, de 13 anos, são fruto do casamento terminado de Mariah Carey com Nick Cannon.

