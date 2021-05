Muitas pessoas passam o dia (quase) sem beber água, privilegiando outro tipo de bebidas, nomeadamente refrigerantes açucarados, o que é um erro, sobretudo nos meses de maior calor, aqueles que exigem maiores cuidados de hidratação, ainda que o nosso organismo necessite dela o ano inteiro. A água é o componente principal do corpo humano, constituindo, em média, 65 por cento do peso de um adulto, embora possa variar com a idade, sexo, massa muscular e tecido adiposo.

Agora que o calor começa a fazer-se sentir e os riscos de desidratação acabam por ser maiores, prefira o líquido incolor, inodoro e insípido a outras bebidas menos saudáveis. Lembre-se também que as crianças têm maiores necessidades de hidratação, já que os mecanismos de absorção e de poupança de água ainda não estão completamente definidos. Beber água mesmo que não sinta sede é fundamental.

Este líquido participa nas várias reações químicas do organismo que se processam no meio aquoso e perde-se constantemente através da micção, dejeção, transpiração e respiração, daí que seja necessário repô-la constantemente. A água transporta os nutrientes para as células, fazendo o mesmo com as hormonas, enzimas e células sanguíneas, para além de ajudar na excreção de substâncias que o organismo não necessita pelo rim.

O controlo da temperatura do corpo é outra das suas funções no organismo, pois quando o corpo está excessivamente quente, aumenta a sudorese a fim de libertar calor através da evaporação. Quando se sua, a água que existe no suor evapora-se à superfície da pele e a temperatura corporal baixa. Por fim, este precioso líquido participa também nas reações enzimáticas, facilitando a digestão.

A importância da água

Em média, devemos beber um litro e meio a dois litros de água por dia, sendo que cerca de metade dessa quantia é ingerida através dos alimentos (os mais ricos em água são a fruta e os legumes, bem como os chás, as tisana, os sumos de fruta e a sopa). Contudo, convém lembrar que as necessidades de água variam de pessoa para pessoa, em função de vários fatores como a alimentação, a atividade física e a temperatura ambiente, como alerta o Instituto Hidratação e Saúde.

Quando aumenta a temperatura ambiente, a transpiração também é mais elevada e dá-se um acréscimo de perda de água. Por sua vez, a atividade física incrementa a temperatura corporal e, consequentemente, aumenta a evaporação de água do suor à superfície da pele e a perda de água pela respiração. Uma alimentação rica em sal e substâncias tóxicas acarreta também um maior consumo de água para que o organismo seja capaz de os eliminar.

Os riscos para a saúde

O consumo insuficiente de água é prejudicial e, a médio e longo prazo, acarreta riscos elevados para a saúde e que nada têm a ver com os sinais de desidratação leve. A desidratação constante afeta o sistema renal devido ao aumento de secreção de vasopressina, o que leva à concentração da urina e que se manifesta por um maior esforço para os rins, podendo acarretar infeções do trato urinário, para além de contribuir para a formação de cálculos nos rins quando há um volume de urina baixo.

No sistema digestivo, a desidratação provoca uma diminuição da secreção salivar que neutralizam os ácidos da placa bacteriana. Os intestinos também são afetados, deixando de funcionar convenientemente e o resultado é um endurecimento das fezes e, posteriormente, a obstipação. No caso de sentir algumas dificuldades a este nível, nada como ingerir rapidamente água para hidratar convenientemente o organismo e não agravar desnecessariamente a situação.

Os (muitos) benefícios do líquido mais precioso

Os benefícios da água não se ficam pelo sistema renal e digestivo. A água contribui igualmente para a circulação, bom desempenho dos músculos, do coração, do cérebro e para uma tez mais saudável. Uma pele desidratada tem maior tendência para o aparecimento de rugas e para o envelhecimento. Ajuda ainda a perder peso, se for ingerida em vez de álcool e refrigerantes, fontes de muitas calorias, para além de que beber um copo de água pode saciar.

Muitas vezes, pensamos que temos fome e damos preferência à comida em detrimento da água, quando na verdade temos... sede! Ela está mesmo presente na Nova Roda dos Alimentos, com uma localização central. Facto que demonstra bem a sua importância para todas as pessoas, mas também a sua presença nos alimentos que ingerimos diariamente. Quando a perda de água é superior ao seu consumo, o organismo fica desidratado e os sinais imediatos fazem-se sentir.

Esteja, por isso, atento aos sinais de:

- Cansaço mental e corporal

- Sensação de aumento de temperatura

- Vertigens e tonturas

- Cefaleias

- Náuseas e vómitos

- Alterações visuais e auditivas