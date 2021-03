A água é essencal à vida e ao organismo humano. Para além da sua função hidratante, que se reflete a vários níveis, interiomente e exteriormente, aquele que é o líquido mais ingerido em todo o mundo também purifica e desintoxica o sangue e os órgãos, aumentanto a sua oxigenação natural. Regular a temperatura corporal, favorecer a atividade cerebral, melhorar a digestão, potenciar a absorção de nutrientes alimentares e prevenir a obstipação são outros dos benefícios comprovados. Se se esquece de a beber, descarregue estas apps.

1. Daily Water Tracker Reminder

Disponível para iPhone e Androide, esta aplicação móvel é gratuita. De utilização intuitiva, permite estabelecer um objetivo diário e, depois, monitoriza-o. Depois de ingerir cada copo de água, fica de imediato a saber quanto é que ainda precisa de ingerir em função das suas necessidades de hidratação diárias. Esta app regista a informação e apresenta-lhe relatórios semanais ou mensais. Apesar de não ter custos, pode implicar um pagamento para aceder a funcionalidades extra.

2. WaterMinder

Tem a desvantagem de não ser gratuita para os proprietários de telemóveis iPhone, ao contrário do que sucede com os donos de equipamentos Androide, mas, em contrapartida, tem a vantagem de ser muito fácil de usar. Intuitiva e prática, determina a quantidade de água a ingerir em função das características corporais do utilizador ou em função de um objetivo pré-definido. Permite acompanhar a evolução da hidratação do organismo.

3. Water Drink Reminder

Disponível apenas para Androide, é outra das aplicações móveis gratuitas que pode descarregar. É grátis mas pode exigir o pagamento para aceder a funcionalidades extra. À semelhança da maioria das congéneres, aponta um objetivo diário a atingir, emite alertas, permite definir um horário de utilização e possibilita a visualização de gráficos que facilitam a compreensão da informação.

4. Hydro Coach

Esta app integra uma caculadora que ajuda a determinar o objetivo de hidratação diário. Depois de ativada, passa a avisar o utilizador dos momentos em que deve ingerir água. Tem a vantagem de poder ser customizada para poder ser adaptada a mulheres grávidas ou em fase de amamentação. Disponível apenas no Google Play, é uma das muitas aplicações móveis grátis que exigem pagamento para aceder a funcionalidades extra.

5. My Water & Drink Reminder

Também ela gratuita, esta aplicação móvel só funciona em telemóveis iPhone. O nível de hidratação que lhe serve de base é definido em função dos dados corporais solicitados aquando da primeira utilização. Os que já a usam costumam elogiar-lhe a simplicidade e a estética. Sempre que os objetivos são antigidos, os utilizadores têm acesso a um bónus, uma forma de motivação extra para os mais distraídos.

6. Aqualert: Water Tracker Daily

Avalia o nível de atividade do utilizador para estabelecer a quantidade mínima de água que deve ingerir para suprimir as suas necessidades de hidratação diárias. Esta app, grátis, está disponível na Apple Store e no Google Play. Para além de gráficos explicativos, inclui um modo de utilização noturno que desativa o envio de alertas nos períodos em que está a dormir.

7. Drink Water Reminder

Só funciona em telemóveis com sistema Androide e é gratuita, apesar de poder implicar um pagamento para desbloquear algumas das funcionalidades que integra. As ilustrações são engraçadas e atrativas. Permite uma customização, ao contrário de outras. Tem ainda a vantagem de poder ser sincronizada com outras aplicações móveis, como o Google Fit e o S Health para otimizar as necessidades de hidratação diárias em função do nível de atividade física praticada.

8. My Water – Daily Water Tracker

Muitos proprietários de telemóveis iPhone já a descarregaram. É gratuita, acessível e muito fácil de usar. A quantidade de água que serve de objetivo a atingir é definida depois da inserção de uma série de informações pessoais. Os alertas que emite podem ser ajustados em função dos horários dos utilizadores e a ingestão da água contida em cafés, chás, infusões e/ou sumos pode ser deduzida. Também fornece um relatório do consumo ao longo do tempo.

9. Water Time Drink Tracker & Reminder

É muito semelhante à maioria das aplicações móveis criadas para incentivar à ingestão de (mais) água. Também ela gratuita, intuitiva e simples de utilizar, permite apontar uma série de restrições, como o consumo de cafeína. Disponível apenas para Androide, é gratuita, mas pode implicar um pagamento extra. Integra uma ferramenta que permite avaliar se os níveis de hidratação estão a ser atingidos.

10. Drink Water Reminder – Water Tracker and Diet

Apenas disponível no Google Play, é outra app gratuita. Recorre a uma calculadora que, com base na informação pessoal do utilizador que é introduzida, determina a quantidade de água a ingerir quotidianamente. Para além de permitir definir alarmes e alertas, tem a vantagem de ter em conta necessidades diárias suplementares, como as que têm as pessoas com diabetes. Os gráficos que apresenta, claros e concisos, permitem avaliar em poucos segundos se os níveis definidos têm vindo a ser efetivamente atingidos.