Por ser energético, o limão é um bom substituto das bebidas cafeinadas. Essa está, no entanto, longe de ser a única vantagem nutricional deste alimento. "Sem dúvida o mais útil de todos os frutos, o limão é rico em substâncias saudáveis", escreve mesmo Charlotte Haigh no seu livro "Top 100 - Alimentos para o sistema imunitário", publicado em Portugal pela editora Sinais de Fogo. Na sua composição nutricional, destacam-se os elevados e reconhecidos teores de vitamina C.

Também fornece potássio e fibra, bem como apreciáveis níveis de cálcio, magnésio, sódio e vitamina A, assim como vitamina C, ácido cítrico, ácido ascórbico e sais minerais essenciais. Tem, assim, uma ação antioxidante, ajudando a proteger o sistema imunitário, hipotensora, antisséptica, antifúngica e ainda numa ação anticancerígena, como refere David Grotto, autor de "101 alimentos que podem salvar a sua vida", publicado em Portugal pela Academia do Livro.

Nessa obra, o especialista enumera os tipos de cancro que o limão ajuda a prevenir. "O da boca, o da pele, o dos pulmões, o da mama, o do estômago, o do cólon e o dos tumores neuroblastoma humanos, que ocorrem com mais frequência em crianças", sublinha. O limão, muito apreciado pelos portugueses, também é um bom aliado no combate da obstipação e um substituto eficaz das bebidas cafeinadas, despertando e aportando energia suplementar. Sugundo as palavras de Charlotte Haigh, este fruto é deveras proveitoso na alimentação e na cozinha. São poucos os pratos salgados que não beneficiam da sua frescura e acidez.

Mas onde brilha mesmo é nas sobremesas, em gelados, em cremes, em tartes, em bolos e ainda noutros doces. Inclusivamente, um gesto tão simples como é deitar o seu sumo sobre fruta descascada "impede-a de ficar castanha", realça a especialista. David Grotto aconselha a selecionar limões "de uma cor amarelo vivo e com casca macia e brilhante". Em casa, pode conservá-los à temperatura ambiente entre uma a duas ou mesmo três semanas ou durante mais tempo no frigorífico.