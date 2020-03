"O mais duro ainda está por vir, quando o nosso sistema sanitário receber o impacto do maior número de pessoas infetadas, com os dias de isolamento prolongados, quando se manifestarem as consequências económicas da pandemia do novo coronavírus", afirmou o socialista Sánchez.

"Estou a pedir sacrifício, mas também união. Nada é caprichoso, e sim o que devemos fazer para salvar muitas vidas, para salvar muitas empresas, para salvar a nossa economia", completou Sánchez, quando Espanha está em confinamento quase total desde sábado.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

No Congresso estavam presentes apenas 20 deputados, alguns deles de máscara e luvas, sentados com várias cadeiras de distância uns dos outros. Uma pessoa limpou a área dos discursos antes de cada orador.

Espanha registou 2.538 novos casos e 67 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o que eleva o balanço total para 13.716 infetados e 558 mortos, anunciou o ministério da Saúde.

É o segundo país mais afetado na Europa e o quarto a nível mundial. Espanha tem 754 pessoas infetadas em unidades de terapia intensiva, afirmou o diretor de emergências do ministério, Fernando Simón.

Conselho de Estado reunido

A reunião do Conselho de Estado, órgão de consulta política do Presidente da República, começou hoje às 10:15, para discutir a decisão de decretar o estado de emergência em Portugal devido à pandemia de Covid-19.

Fonte da Presidência afirmou à Lusa que dois conselheiros – o ensaísta Eduardo Lourenço e Costa Andrade, presidente do Tribunal Constitucional - não participam na reunião, que se realiza por videoconferência, apenas com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, onde passou a noite, depois de ter estado 14 dias em quarentena voluntária na sua casa em Cascais.

As conclusões serão divulgadas na página da Presidência da República na internet e, ao final da tarde ou início da noite, Marcelo Rebelo de Sousa fará uma declaração ao país.

Duas mortes em Portugal

Portugal registou na segunda-feira a primeira morte por COVID-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido. Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Entretanto, esta quarta-feira, fonte próxima da família de Vieira Monteiro confirmou a morte do Presidente do Banco Santander Portugal na sequência de uma infeção por COVID-19.

Numa mensagem em vídeo, o Presidente da República anunciou no domingo uma reunião do Conselho de Estado na quarta-feira para "analisar a situação". Marcelo Rebelo de Sousa deverá decidir amanhã se decreta ou não Estado de Emergência, um estado de exceção que só pode ser declarado em casos de grave ameaça ou perturbação da ordem democrática ou de calamidade pública.

O Governo português ativou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.