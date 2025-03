Fernando Mendes foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito, na quarta-feira, dia 5 de março.

Depois de receber a condecoração pelas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia que decorreu no Palácio de Belém, em Lisboa, o ator e apresentador falou do momento nas redes sociais.

"Foi com muita honra e gratidão, que no dia 5 de Março de 2025, tive o privilégio de ser distinguido com uma das mais altas honras do país, ao ser condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como Comendador da Ordem do Mérito", lê-se na publicação feita nesta quinta-feira, 6 de março.

"Tratando-se de um reconhecimento da minha longa carreira, não posso esquecer quem me inspirou, agradecer quem me apoiou, celebrar quem me orientou e motivou, lembrar quem me acompanhou e exaltar quem, ainda hoje, faz de mim um homem feliz."

E continuou: "Aos meus saudosos pais, aos meus maravilhosos filhos e restante família, a todos os meus colegas com quem partilhei o palco e estúdios de televisão, a toda a equipa d’O Preço Certo, às amizades que fui criando por todo o país, sobretudo aos amigos mais chegados que presenciaram esta cerimónia. E por fim, sua Excelência, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. Espetáculo!"

