Fernando Mendes foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito, uma homenagem que assinala as mais de quatro décadas de carreira.

O ator e apresentador recebeu a condecoração pelas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia que decorreu no Palácio de Belém, em Lisboa, esta quarta-feira, dia 5 de março.

