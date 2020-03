Do número total de casos positivos detetados, pelo menos 5.717 (42%) permanecem hospitalizados e 774 pessoas estão gravemente doentes em unidades de cuidados intensivos, enquanto 1.081 (7,9%) já tiveram alta estando considerados como curados da doença.

O chefe do Governo, o socialista Pedro Sánchez, advertiu hoje numa sessão parlamentar com muito poucos deputados que "a parte mais difícil [da pandemia] ainda está para vir".

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Por seu lado o diretor do Centro de Coordenação de Alerta e Emergência Sanitária, Fernando Simón, reconheceu que há problemas de recursos em termos de equipamentos de proteção pessoal para profissionais de saúde, mas mostrou-se confiante de que haverá material suficiente nos próximos dias.

Simón explicou que muitos hospitais "estão a sofrer problemas para continuar a fornecer alguns recursos básicos de proteção pessoal", algo que "está a ser resolvido hoje".

A comunidade autónoma de Madrid é a que mais casos tem, seguida da Catalunha.

O primeiro-ministro espanhol anunciou na terça-feira um pacote de medidas tomadas no quadro do atual "estado de emergência' em que serão mobilizados 200 mil milhões de euros, quase 20% do PIB, para combater os efeitos económicos e sociais no país da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus.

A Espanha é um dos países mais atingidos com a pandemia Covid-19 que já infetou em todo o mundo mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 988 mortes (16.169 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 148 mortes (6.633 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

