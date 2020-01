Evitar contato próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes; Evitar contato com animais; Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo); lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

O que fazer em caso de sintomas?

Se os viajantes para aquela região da China apresentarem sintomas sugestivos de doença respiratória, durante ou após a viagem, devem procurar atendimento médico e informar o médico sobre a história da viagem. Poderão ainda ligar 808 24 24 24 (SNS24) para esclarecimento de dúvidas.

A Direção-Geral da Saúde acompanha a situação, alinhada com as organizações internacionais, em particular com a OMS, e divulgará novas informações sempre que pertinente.

O que diz a Organização Mundial de Saúde (OMS)?

Segundo a OMS, hospitais de todo o mundo devem estar preparados para lidar com um novo grupo de vírus, não se afastando um cenário de contágio em massa.

A diretora interina do Departamento de Doenças Emergentes, Maria Van Kerkhove, alertou ainda para a possibilidade de haver contágio entre humanos, embora ainda não haja dados suficientes para confirmar essa suspeita.