Em outro hospital, Huang Wei, de 42, diz temer que a situação piore, se as pessoas contaminadas tiverem contacto com os demais nesta cidade de 11 milhões de habitantes. "O tratamento médico não é suficiente. Demora muito tempo e os contágios podem acontecer nas longas filas formadas nos hospitais", afirma. "É isso que me preocupa", conclui.

Muitos pacientes têm de aguardar horas na fila em frente ao hospital da Cruz Vermelha para terem a sua temperatura verificada.

Embora todos os membros do centro hospitalar estejam com equipamento de proteção - luvas, máscaras e óculos -, alguns dos pacientes que esperam atendimento nem sequer usam máscaras, apesar da orientação das autoridades municipais.

Numa farmácia próxima, os funcionários, preocupados, impedem a entrada da multidão. Limitam-se a entreabrir uma porta para atender aos clientes, que querem, precisamente, comprar máscaras. Do lado de fora do hospital, um cartaz explica que o estabelecimento "está totalmente reservado para os doentes com febre". "O nosso hospital não aceita mais os outros doentes", acrescenta.

O ambiente é caótico e, apesar do grande número de pacientes, há poucos seguranças. "Os que estão saudáveis, fora", grita um deles, irritado com os empurrões que acontecem na frente de uma sala de consultas.

Diante do medo de os centros médicos não darem conta da situação, a cidade acaba de iniciar a construção de um novo hospital. A obra deve estar concluída em dez dias.

Além disso, 40 médicos militares serão enviados para a região para reforçar o quadro de profissionais civis da saúde no hospital pulmonar de Wuhan, informou a imprensa local.