Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.587 mortes associadas à COVID-19 e 42.782 casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em relação a ontem, registaram-se mais 8 óbitos (mais 0,5%), 328 infetados (mais 0,77%) e 299 recuperados. Ao todo há já 28.097 casos de recuperação em Portugal.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a região com mais novos episódios de infeção pelo novo coronavírus, com 273 das 328 novas infeções (82,2%).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de ontem, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes relacionadas com o vírus SARS-CoV-2, com 819 óbitos (o mesmo número que ontem), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (480 +5), Centro (249 +1) e Algarve (15 =). Pelo menos nove mortes (+2 que ontem) foram registadas no Alentejo. Há 15 mortes contabilizadas nos Açores. Na Madeira não há óbitos registados.

Em todo o território nacional, há 510 doentes internados, mais 7 do que na quarta-feira, e 77 em unidades de cuidados intensivos, menos dois do que ontem.

Pelo menos 1.380 pessoas aguardam resultado laboratorial e 31.274 estão em vigilância pelas autoridades. Desde 1 de janeiro registaram-se 384.973 casos suspeitos, sendo que 340.811 não se confirmaram.

Imagem do boletim da DGS

Das mortes registadas no documento de hoje disponibilizado pela DGS, 1.063 tinham mais de 80 anos, 306 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 144 entre os 60 e 69 anos, 51 entre 50 e 59, 19 entre os 40 os 49, dois entre os 30 e os 39 anos e dois entre os 20 e os 29 anos.

Infeções por região e concelhos com mais casos

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a área do país que regista o maior número de infeções, com 19.656 (+273 que ontem), seguida da região Norte (17.624 +39), da região Centro (4.121 =), do Algarve (639 +7) e do Alentejo (499 +8). Nos Açores, existem 151 (+1) casos confirmados e na Madeira 92 (=).

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus, com 3.573 (+29 que ontem), seguido de Sintra (2.753 +40), Loures (1.872 +22), Amadora (1.739 +21), Vila Nova de Gaia (1.668 +7), Porto (1.414 =), Matosinhos (1.292 =), Braga (1.256 =), Odivelas (1.141 +16), Gondomar (1.093 =), Cascais (997 +33), Maia (950=), Oeiras (821 +11), Valongo (763 =), Vila Franca de Xira (793 +13), Guimarães (725), Ovar (690 =) e Coimbra (613 =).

Idades mais afetadas