A transmissão do vírus acontece quando gotículas de uma pessoa infetada são inaladas por outra, principalmente pelas membranas mucosas do nariz e da boca. A contaminação também pode acontecer através dos olhos. Por outro lado, também pode ocorrer quando uma gota infetada aterra numa superfície que é tocada por outra pessoa, que depois mexe no rosto.

Ainda existem muitas dúvidas sobre a carga viral necessária para desenvolver uma infeção pelo novo coronavírus e por quanto tempo pode este microorganismo pode sobreviver nas superfícies.

Mas por que motivo se pede um distanciamento de dois metros? Veja a resposta neste vídeo explicativo

Há também uma grande dúvida em relação à sobrevivência do vírus no ar: pensa-se que o vírus possa flutuar no ar em partículas de menos de 5 micrómetros, mesmo após a evaporação, e continuar ativo em suspensão. Nesse caso, a transmissão pode acontecer quando alguém anda por uma sala onde uma pessoa infetada tossiu horas antes, por exemplo.

Para reter as gotículas de saliva, a recomendação oficial é o uso de máscaras em espaços públicos.

O vídeo apresentado é um produto da agência de notícias France-Presse e está narrado e legendado em português do Brasil