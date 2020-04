- Dobre as laterais mais longas do tecido em meio centímetro e forme uma bainha.

- Em seguida, dobre o tecido por cerca de um centímetro nas laterais mais curtas e costure.

- Coloque um elástico de 15 centímetros na bainha mais larga em cada lado para fazer o apoio nas orelhas.

- Dê um nó nas duas extremidades do elástico.

- Coloque os nós dentro da bainha.

- Junte os lados da máscara com o elástico para garantir o encaixe perfeito.

- Costure o elástico no lugar para evitar que ele escorregue.

Não toque seus olhos, nariz ou boca para remover a máscara e lave bem as mãos. As máscaras feitas em casa devem ser lavadas regularmente em máquina de lavar com sabão.