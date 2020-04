Passo 1

Tente não tocar em nada antes de lavar as mãos

Passo 2

Se levou o seu animal à rua, limpe-lhe as patas antes de entrar em casa

Passo 3

Tire os sapatos e deixe-os à entrada de casa

Passo 4

Coloque a roupa exterior dentro de um saco para lavar (com detergente e de preferência a mais de 60 graus)

Passo 5

Deixe as chaves, a carteira e outros objetos dentro de uma caixa junto à entrada de casa

Passo 6

Use luvas para limpar os objetos e tire-as cuidadosamente no final, colocando-as no lixo

Passo 7

Limpe o telemóvel com toalhitas humedecidas em detergente ou álcool a 70º (ou as usadas para bebés)