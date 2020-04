Se o paciente já está infetado, é feito um teste molecular que procura sequências genéticas específicas do SARS-CoV-2.

Com um cotonete estéril, mais especificamente uma zaragatoa, é retirada uma amostra do nariz, do fundo da garganta ou do escarro do paciente.

Em um laboratório especializado, é feita a análise dos genes usando uma técnica que amplifica as partes de um genoma.

O resultado é divulgado em poucas horas e é positivo se dois genes específicos do SARS-CoV-2 forem detetados.

Veja o vídeo explicativo

O outro método de análise: o teste serológico

Para identificar se um indivíduo foi infetado recentemente pelo novo coronavírus, é feito um teste serológico. Uma amostra de sangue é retirada para procurar por anticorpos produzidos pelo sistema imunitário para combater o vírus.