A Europol desfez, juntamente com a Interpol e polícias de outros países europeus, uma burla de milhões de euros ligada à venda de máscaras de proteção para autoridades de saúde alemãs, informou hoje este serviço europeu de polícia.

- Espanha com mais de 18 mil mortos

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 567 mortes devido ao novo coronavírus, um aumento em relação aos 517 de segunda-feira, havendo até agora um total de 18.056 óbitos, segundo as autoridades sanitárias.

- França regista quase 16 mil mortos

As autoridades francesas registaram 541 novos mortos em meio hospitalar e 221 nos lares nas últimas 24 horas, somando um total de 15.729 mortos desde 01 de março de 2020 devido à COVID-19 em França.

- Itália com 602 mortes e 2.972 novos casos em 24 horas

A Itália atingiu as 21.067 mortes motivadas pelo novo coronavírus ao contabilizar 602 mortos nas últimas 24 horas, número que tem aumentado nos últimos três dias, ao mesmo tempo que regista um recuo no número de infetados e hospitalizados.

- Mais 778 mortes no Reino Unido fazem total subir para 12.107

Mais 778 pessoas infetadas nas últimas 24 horas morreram no Reino Unido, fazendo subir para 12.107 o número de óbitos durante a pandemia da COVID-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.

- Brasil atribui aumento da desflorestação na Amazónia ao novo coronavírus

O Governo brasileiro atribuiu hoje o aumento de 51% da desflorestação da floresta amazónica no seu território no primeiro trimestre do ano com o aumento dos esforços de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O número de casos do novo coronavírus no Brasil pode ter superado as 313 mil pessoas, segundo uma análise de modelagem numérica apresentada por investigadores da Universidade de São Paulo (USP) e de outros centros de pesquisa do país.

E já agora boas notícias

- China testa duas vacinas em humanos

A China iniciou testes clínicos em seres humanos de duas possíveis vacinas contra o novo coronavírus, informou esta terça-feira a imprensa local, numa altura em que o surto, que é originário do país, se alastrou pelo mundo.