“O aumento de testagens não se refletiu num aumento proporcional de testes positivos, o que é, garantidamente, um bom indicador”, afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária para fazer um ponto de situação sobre a pandemia de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, em Portugal.

O governante notou que, desde 01 de abril, o país está a aproximar-se de “uma média de 10 mil testes por dia”, tendo “hoje uma taxa de quase 18 mil testes por milhão de habitantes, superando países como a Alemanha e a Áustria”.

Lacerda Sales referiu ainda que, desde 01 de março, Portugal “realizou mais de 190 mil testes a covid”.

Do total destes testes, 52% foram feitos nos laboratórios públicos, 45% nos privados e 3% “em outros estabelecimentos”.

Referiu também estarem “em análise” mais instituições para integrar a rede que atualmente realiza testes, que atualmente abrange, para além de “26 laboratórios do Serviço Nacional de Saúde e sete grupos laboratoriais privados”, o “laboratório militar, o Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa e as universidades do Minho e do Algarve”.

Quanto à linha de atendimento SNS 24, o secretário de Estado disse que “continua a ser a porta preferencial de entrada de infetados no SNS”.

O governante notou que os tempos de resposta têm sido “otimizados” e que a linha “atende cerca de 11 mil pessoas por dia”.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

Dos infetados, 1.227 estão internados, 218 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 347 doentes que já recuperaram.