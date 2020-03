Portugal em Estado de Emergência

O Governo reuniu-se em Conselho de Ministros para debater as medidas de apoio social e económico para a população afetada pela pandemia de COVID-19, depois de na quinta-feira ter apresentado um primeiro lote de medidas de concretização do estado de emergência.

A Assembleia da República aprovou na quarta-feira o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

Portugal está em estado de alerta há uma semana e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão. Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O Governo também anunciou o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham de se deslocar por razões profissionais.

O Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar, onde foi decretada quarentena geográfica.

O município de Espinho, contíguo por terra e por mar ao concelho de Ovar, alertou hoje que o cerco sanitário imposto ao território vizinho "está sistematicamente a ser furado", ponto em risco as populações locais.

