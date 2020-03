Na mesma zona também circulava de bicicleta Manuel Cunha, que acha o controlo geográfico imposto a Ovar "um bocado exagerado" e considera que o presidente dessa autarquia "abriu a boca um bocado demais" em termos de alarme.

O sexagenário diz que desinfeta as mãos "muito amiúde" e que se deixou de abraços e beijos, mas defende que "a calamidade ainda não é tão exagerada" e receia que algumas entidades patronais se possam "aproveitar disto" para dispensar funcionários.

Já a estudante universitária Diana Ferreira, que seguia as operações da polícia em pijama a partir do alpendre de casa, aceita bem a situação. Diz que a quarentena é a melhor maneira de conter a propagação da Covid-19 e encara o controlo das fronteiras como uma alternativa aos dias fechados em casa com "algumas tarefas da escola, exercício físico, a desenhar, com maratonas de filmes e séries, e jogos com a família".

Noutra fronteira mais próxima do nó da autoestrada A29, no entroncamento de Esmoriz junto à fábrica Cordex, os agentes que controlavam o trânsito mostravam-se bem protegidos, falavam com os automobilistas a maior distância e aceitaram poucas argumentações.

"Volta tudo para trás e nada de entrevistas aqui sequer, para a área ficar desimpedida", dizia uma agente.

Mais adiante, no entroncamento da Estrada Nacional 109 onde a freguesia de Paramos, no concelho de Espinho, toca com a de Esmoriz, em Ovar, as medidas de distanciamento eram cautelosas, mas as autorizações nem sempre cumpriram o espírito da quarentena imposta pelo estado de calamidade.

Uma condutora de moto, que não teve tempo de se identificar para aproveitar a mudança de semáforo, teve autorização da GNR para cortar a fronteira e contou o argumento que usou para isso: "Sou do concelho de Espinho, mas preciso fazer compras de supermercado e deixaram-me passar". A autorização foi para que pudesse aceder a um supermercado em solo de Ovar.

Ao lado, os funcionários das bombas de gasolina não gostaram: "A uns não deixam passar para irem trabalhar mesmo que o pessoal fique sem ganhar [salário] e a outros, de fora, deixam-nos vir cá fazer compras quando na terra deles [em Espinho] não faltam supermercados?"

Contactado várias vezes pela Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, não esteve disponível. Já Joaquim Pinto Moreira, que terça-feira ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil para o concelho de Espinho, diz que essa permeabilidade entre os dois concelhos "não é bom sinal e [que] o controlo tem que ser muito mais apertado".

Isabel Garcia foi uma das residentes de Maceda, em Ovar, que teve que explicar à GNR o motivo das suas deslocações no interior do próprio concelho e, explicando à Lusa que andava a tentar comprar o peixe que já não encontra nos supermercados, classificou a quarentena imposta como "horrível".

"O meu marido era o pilar da casa para pagar as coisas, vai receber metade do dinheiro [do seu salário], as contas continuam [a aparecer] e estou um bocadinho pessimista, mas vou esperar que Deus nos ajude", declara. Se concorda com o controlo policial? "É justificado, sem dúvida, porque senão, vamos morrer todos", responde.

O número de infetados pelo novo coronavírus subiu para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS). Há dois mortos contabilizados.

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica de Covid-19 em Portugal, divulgado hoje às 12:00, desde 01 de janeiro foram registados 5.067 casos suspeitos.

Segundo a DGS, há 351 (eram 323) casos a aguardar resultado laboratorial e três casos recuperados.

