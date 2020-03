Numa nota enviada às redações, o executivo regional explica que a suspensão, que "já se encontra em vigor, irá manter-se durante a situação de contingência ou eventual fase posterior determinada no âmbito do Regime Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores".

A decisão, que consta de um despacho assinado pela titular da pasta da Saúde na região, Teresa Machado Luciano, resulta de uma "audição do representante da Região Autónoma dos Açores no Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas", de acordo com a mesma nota.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

O despacho determina como "exceção as situações tipificadas com urgentes e inadiáveis pela Ordem dos Médicos Dentistas".

O Governo dos Açores, através do Serviço Coordenador dos Transportes Terrestres (SCTT), decidiu também suspender a realização de exames teóricos e práticos para a obtenção da habilitação legal para conduzir, bem como os exames para certificação profissional de motoristas/condutores.

O presidente do Governo dos Açores anunciou na segunda-feira, o fecho, a partir de hoje, dos serviços públicos não essenciais, devido ao surto de Covid-19, e definiu o aeroporto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, como o único da operação da Azores Airlines.

Os Açores mantêm apenas um caso confirmado de Covid-19, mas têm 10 suspeitos à espera de resultados laboratoriais e 411 pessoas em vigilância ativa, segundo revelou na segunda-feira o responsável da Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes.

Portugal registou ontem a primeira morte por COVID-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido. Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse a ministra, que transmitiu as condolências à família e amigos.

Há pelo menos 448 pessoas infetadas em Portugal, segundo o boletim diário de ontem da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Governo português declarou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, na quarta-feira, a doença COVID-19 como pandemia, justificando tal denominação com os “níveis alarmantes de propagação e de inação”. O surto de COVID-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 7.000 mortos em todo o mundo.