Todo e qualquer ser vivo vai morrer. Verdade universal. No entanto, a perceção da nossa própria morte e daqueles que nos são significativos é muito mais difícil. Se a morte é inevitável – e é-o de facto – a criança pensará que, se uma pessoa significativa morreu, o mesmo poderá ocorrer a qualquer outra pessoa. É aqui que surge uma certa ansiedade que é preciso responder: a criança vai interrogar-se se os pais poderão ser os próximos. A verdade é que podem, nunca sabemos, mas temos que lhes explicar que é pouco provável que aconteça no imediato.

Como é que se deu a morte

Este ponto é sensível e difícil. Numa circunstância de doença prolongada, a criança assiste a uma auto-explicação da morte. É um processo longo e desgastante, mas tem uma certa coerência. A pessoa morreu porque estava doente, tentou tratar-se, mas a doença acabou por evoluir ainda assim.

A dificuldade reside na morte súbita, inesperada: as mortes acidentais, os homicídios e os suicídios.

Tomando o exemplo dos acidentes de viação, é importante explicar mais do que “a pessoa X teve um acidente de carro e morreu”. Isto vai gerar muita angústia nas crianças mais pequenas, porque vão passar a associar o risco de morte aos passeios de carro. É importante explicar que nem todos os acidentes de carro culminam com a morte de alguém. Explicar que a pessoa que faleceu no acidente teve um traumatismo grave da cabeça no embate acaba por ajudar a perceber a diferença. Não é necessário entrar em detalhes sórdidos sobre o assunto.

No caso dos suicídios, sobretudo de uma pessoa significativa, como a mãe ou o pai, vamos ter uma enorme necessidade de apoio, não só porque o suicídio de um adulto vai implicar uma reflexão sobre as causas, a depressão ou angústia existencial prévia, como representa um risco para a própria criança. Filhos adultos de pais que se suicidaram têm três vezes maior risco de suicídio do que adultos com pais vivos. O suicídio de uma pessoa significativa vai gerar sentimentos muito profundos e justificados de zanga, frustração, culpa e, no limite, vergonha. É importante deixar que estes sentimentos se expressem. Tal como é importante contextualizar o suicídio dentro de uma doença mental que, apesar do tratamento, não melhorou.

As cerimónias fúnebres

Culturalmente é difícil levar uma criança a um funeral. A maioria das crianças, quando questionada, não quererá ir. Porquê? Pela razão muito simples que não sabem o que esperar. Nas crianças com mais de 5/6 anos (ou antes, se perguntarem), é importante explicar-lhes o que vai acontecer, quem estará presente, onde será, que há um caixão (que pode estar aberto ou fechado), que há flores e que as pessoas vão estar sérias e globalmente tristes. Não deixar nunca de sublinhar que a criança não vai ter nenhum papel a desempenhar, para que não fique ansiosa do que vai fazer. A maioria dos adultos não o faz, pelo que a criança vê toda a gente a chorar por participar de um evento horroroso e não percebe o que de tão grave se passou (reparem, já teve a notícia da morte, mas parece que as novidades não ficam por aqui).

Se, depois das explicações, a criança quiser ir, devem ser contempladas várias ajudas: é importante a presença de um adulto responsável e próximo por cada criança, idealmente alguém não envolvido com o processo de luto. Não pode ser uma prima que a criança nunca viu mais gorda. Professoras, educadoras, treinadores ou familiares com muita afinidade, mas mais afastados do processo de luto, são importantes. A criança tem que saber que, em qualquer momento, pode vir embora. Não é obrigado a ficar nem a participar. Nas crianças mais pequenas, permitir sempre que levem um brinquedo se o pedirem. Nos mais crescidos, perguntar se precisam de um amigo.

O luto é a nova normalidade

Frequentemente os adultos expressam uma sensação de incredulidade no momento da notícia da morte de alguém significativo. Só depois de algum tempo é que a realidade se impõe e é precisamente aqui que se instala o processo de luto.

As crianças também fazem luto, mas fazem-no de formas diferentes, por vezes com comportamentos mais agressivos, de zanga e incompreensão, por vezes com pequenas regressões do seu desenvolvimento, como voltar a usar chucha, terem descuidos apesar de já não usarem fralda, quererem dormir acompanhados ou terem comportamentos extremamente egoístas no cenário que estão a viver (é clássica a pergunta se ainda vão ter festa de anos ou se ainda vão ter férias com os amigos).

A rotina habitual vai desenvolver-se neste novo contexto e acaba por ser um aspeto muito organizador. Sobretudo nas crianças mais pequenas, os ritmos habituais e as rotinas são uma âncora fundamental para transmitir a ideia de normalidade e continuidade. Existem as datas complicadas, como aniversários e outras celebrações, e existem locais difíceis de revisitar. É importante sobretudo falar sobre as memórias de quem morreu. Esse diálogo tem que se manter aberto. Não obstante, pode haver a necessidade de apoio especializado quando suspeitamos que o luto não está a decorrer como esperaríamos: insónia, alteração persistente do comportamento alimentar e isolamento social são sinais cardinais para vigilância apertada.

Diálogo

Falar só por falar nunca é fácil. Ninguém quer falar do que dói. Mas as oportunidades para o diálogo nunca se esgotam. Às vezes são precisas perguntas abertas, inespecíficas, ao invés de perguntar diretamente se sente a falta da pessoa. Outras vezes pode ser fundamental recorrer a outras muletas de diálogo, como a expressão criativa. Ouvir música em conjunto, desenhar, pintar ou escrever um diário podem ser ferramentas úteis. Nos adolescentes, a atividade desportiva é um óptimo catalisador de bem-estar e pode ajudar a equilibrar a dor.

O que gostaria que tivessem presente é que os lutos complicados surgem quando o diálogo familiar é pobre, superficial ou inexistente. Havendo espaço para o diálogo, o luto é difícil, mas suportável. Para quem está de fora da família, há muito espaço para ajudar e não são apenas naquelas 2 a 3 semanas iniciais – o silêncio e a quietude que se instalam depois é que são verdadeiramente difíceis e é preciso continuar a apoiar aquela criança nos meses e anos seguintes.