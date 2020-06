Neste artigo a pediatra Joana Martins explica quatro estratégias para introduzir na infância a aceitação das diferenças.

Enquanto mãe percebi o momento em que tive que falar de raça com o meu filho de 4 anos. Foi na nossa primeira ida ao McDonalds mais perto de nossa casa em Lisboa. Estávamos entusiasmados com a experiência, não tanto pela comida em si, mas pelo ritual do pedido, da caixinha do Happy Meal, pelo brinquedo, pela folha de papel do tabuleiro com jogos e pela oferta de um livro de colorir e lápis de cera. Estava tudo a correr bem, estávamos descontraídos e a pensar que, apesar do miúdo não ter manifestado interesse nenhum na comida em si, estava todo bem-disposto com a miríade de novos items à disposição. E nisto, o Sebastião pergunta: “Mãe, porque é que os trabalhadores deste restaurante são todos de raça negra?!” E foi aqui que percebi: a) estou de tal forma cega que nem reparei que era esse o caso, b) fiquei altamente desconfortável com a pergunta, ainda para mais porque coincidiu com a passagem de uma colaboradora, que ouviu, e olhou para nós com um ar bastante consternado e c) o meu filho tinha razão e eu não sabia explicar isto sem abordar estigmas e assuntos muito delicados, como raça, classe social, oportunidades e remuneração.

E é aqui que gostaria de falar sobre uma coisa tão simples como a perceção de raça. Dizer de forma simplista que somos todos iguais não é verdade. Um bebé de 6 meses consegue reconhecer pessoas diferentes daquelas que constituem o seu círculo familiar mais íntimo. Achar que os bebés e as crianças não veem diferenças é apenas e só ridículo. Se os nossos bebés vêm peles de cor diferente, procuram respostas para estas diferenças. O pior que podemos fazer é não dar seguimento às suas questões. Pior do que sermos cegos para a cor, é sermos silenciosos sobre ela. É justamente aqui que começa o verdadeiro preconceito.

Os nossos bebés vão ver estas diferenças e, à medida que vão crescendo, vão começar a fazer associações: que papéis têm as diferentes pessoas na escola, no supermercado, na farmácia, no hospital? Se nós não falarmos sobre isto, vão-se criar janelas de associação enviesadas. Porque, para os miúdos, aquilo que é uma evidente seleção social baseada em preconceito, não é percepcionado como tal se não for explicado. Porque a assimetria, se não for endereçada, transforma-se numa situação natural, aceite, invisível. E isso não pode ser!

E explicar que, apesar de sermos todos humanos, as oportunidades não são iguais para todos e que, apesar de muito confortável, a narrativa surda da meritocracia que afirma que “quem se esforça, consegue” é, no mínimo, redutora. Há quem se esforce mesmo muito e não consiga atingir determinada função ou remuneração, por um preconceito. E mesmo entre aqueles que efetivamente atingiram determinado patamar social, quantos foram os que provieram de um meio menos privilegiado? E a que custo o conseguiram? Seremos ingénuos se acharmos que não foi um caminho mais sofrido. Compreendo que ao dizer aos nossos filhos que grande parte do que nos calha na vida é dependente da sorte seja bastante difícil. Que noção de justiça cósmica é esta? Nós, que queremos educar os nossos filhos para a justiça não sendo cruéis, fazemos cair um véu cor-de-rosa sobre a realidade. Mas a realidade é de todas as cores.

Existem obviamente diferentes níveis de discussão sobre o racismo e, à medida do desenvolvimento das crianças, pode ser possível discutir assuntos progressivamente mais difíceis. Mas, quando os vossos filhos são ainda pequeninos, permitam-me que sugira quatro formas bastante simples de trazer para o foco da sua atenção a questão da aceitação das diferenças.

1. Vamos falar sobre a melanina

A melanina é o nosso "corante" natural: ela tem características tão únicas como cada um de nós. É a melanina que determina a cor da pele, se é bronzeável ou não, a cor do cabelo e a cor dos olhos.