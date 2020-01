1. Sem suplementos de proteína não tenho resultados

A ingestão excessiva de proteínas, seja através do consumo de alimentos ricos em proteína ou de suplementos de proteína/aminoácidos, é desnecessária, não contribuindo para a melhoria da performance e aumento de massa muscular e pode até ser prejudicial à saúde e ao desempenho do atleta. No entanto, geralmente, quem pratica exercício físico de forma regular deve reforçar a sua ingestão de proteínas em relação ao preconizado nas doses diárias recomendadas.

2. O treino só é eficaz se causar dor nos músculos

As dores musculares são provocadas pelos microtraumas que ocorrem nas fibras musculares durante a prática desportiva. São um processo microscópico que acomete as fibras musculares e que promove o crescimento dos músculos. Ocorre sobretudo quando esse processo é interrompido. Se fizer desporto de forma recorrente e se exercitar de maneira global, não vai ter dores musculares.

3. Alongar reduz as dores

Alongar os músculos não reduz as dores musculares, pode sim preveni-las. Os alongamentos promovem o relaxamento dos músculos, iniciando o seu processo de recuperação e prevenindo lesões.

4. Quando mais exercício fizer, melhor serão os resultados

Até pode passar três horas no ginásio, mas se não faz os exercícios de forma correta corre o risco de não ter resultados. O mais importante é a qualidade do exercício e não a quantidade de horas. Opte por treinos curtos e mais intensivos: o risco de desistir do ginásio por falta de resultados também vai diminuir.