Um exercício, muito fácil de fazer, que melhora o contorno do corpo e contribui, simultaneamente, para uma boa postura corporal. Pode ser feito ao ar livre, no ginásio ou em casa. O preparador físico André Rosa explica como se faz. É mais fácil do que parece.

Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram