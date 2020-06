Concreteness training, muito em voga nalguns países, é uma abordagem terapêutica testada por investigadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, para ajudar quem sofre de depressão a melhorar a capacidade de resolver problemas, de solucionar conflitos e de ultrapassar divergências. Para a pôr em prática, recorde um acontecimento recente que o tenha incomodado e siga os seguintes passos:

1. Concentre-se no que se passou e descreva o que viu, ouviu e sentiu.

2.Identifique as características específicas e distintivas do contexto do acontecimento.

3. Recorde o processo pelo qual os acontecimentos se desenrolaram.

4. Identifique alterações que poderiam ter feito diferença no desfecho do acontecimento.

5. Reflita sobre o problema ou sobre a situação em causa e, com base nessa identificação, olhe para ele com outros olhos, percebendo melhor o que está em causa e que gestos pode adotar para o ultrapassar.